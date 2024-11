Atleta de Almeirim está entre as 10 melhores da Europa

Maria Francisca Moniz ficou em 9.º lugar no Campeonato da Europa sub-21 de Taekwondo, em Sarajevo.

Depois de dois rounds bastante equilibrados frente à segunda melhor atleta do mundo, a Francisca Moniz voltou a cair nos quartos de final, onde desta vez vendeu muito cara a derrota ( 8-6 1°round e 7-6 no 2°round) frente à atleta Sérvia que viria a ficar em 3° lugar. Esta atleta da Sérvia perdeu apenas a croata, número 1 do mundo.

“Parabéns Francisca e obrigado pela maneira como representas as tuas raízes”, escreveu a Associação 20 kms de Almeirim nas redes sociais.



“Que grande orgulho Francisca! O trabalho de grande qualidade desenvolvido ao longo de muitos anos, está sempre a permitir chegar a resultados desta grandeza. Parabéns a toda a secção do Associação 20 Kms de Almeirim – Secção de Taekwondo, e especialmente ao treinador Jaime Rosário, por toda a dedicação a esta modalidade e ao desporto do nosso concelho”, destacou Paulo Caetano, vereador do desporto na autarquia.