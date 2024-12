Associação Dançarém propõe dançar o Fado

A Associação Dançarém faz uma proposta para se dançar o Fado, no próximo dia 14 de dezembro, em Santarém.

Segundo a Dançarém, o Fado começou por ser dançado mas essa prática perdeu-se no tempo e, nos dias de hoje, poucos se aventuram a dançá-lo. A Associação Dançarém propõe esse desafio: dançar o Fado!

Dentro do conceito das danças tradicionais, a Associação Dançarém pratica muitas coreografias de danças portuguesas, europeias e do mundo. Contudo, ainda não dançava o Fado, apesar de ser tão tradicional e celebrado. Foi então realizada uma pesquisa sobre a história, fados dançados pelos ranchos folclóricos, outras danças sociais já existentes (tango, forró, mazurca, etc), resultando numa nova dança com raízes antigas.



No sábado 14 dezembro, o local será o castiço restaurante Adiafa, em Santarém (Campo Emílio Infante da Câmara, “Campo da Feira”). Como é habitual, a atividade começará com uma oficina de danças, seguindo-se um jantar de convívio e por fim um baile com música ao vivo, onde todo o público poderá pôr em prática o que aprendeu.

A fadista Célia Leiria, natural de Alcanhões, em Santarém, onde nasceu no seio de uma família com tradição fadista no Ribatejo, será acompanhada pelos músicos João Vaz, Alexandre Silva e Nani.

Porque o Fado também se pode dançar… Silêncio, que se vai dançar o Fado!



Inscrições: https://forms.gle/PPxQn29W3pg1PTj26