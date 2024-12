Rotary Club de Almeirim oferece enxoval ao Hospital de Santarém

O Núcleo Rotário de Desenvolvimento Comunitário (NRDC) do Rotary Club de Almeirim entregou um enxoval destinado aos utentes mais pequeninos do Hospital Distrital de Santarém, na manhã desta terça-feira, dia 10 de dezembro, na Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria).

A entrega do enxoval foi feita por Inês Pinto, presidente do Núcleo Rotário de Desenvolvimento Comunitário do Rotary Club de Almeirim, e Rosário Salavessa, Past President da mesma entidade, a Isabel Ramos, médica pediatra, e Tatiana Silvestre, presidente do Conselho de Administração da ULS Lezíria.

“Em nome dos profissionais da instituição e das famílias beneficiadas, a ULS Lezíria agradece por esta iniciativa”, refere a ULS Lezíria.