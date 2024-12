Prisão preventiva para os quatro estrangeiros suspeitos de tentativa de homicídio em Almeirim

Os quatro cidadãos estrangeiros fortemente indiciados pela prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, com uso de arma branca, vão aguardar julgamento em prisão preventiva. Os suspeitos foram detidos numa grande operação da Polícia Judiciária, que ocorreu no dia 9 de dezembro, em Almeirim.

Em comunicado, o Ministério Público da Comarca de Santarém, refere que os quatro detidos, de nacionalidade indiana, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, no passado dia 12 de dezembro, e o juiz de instrução criminal “decidiu aplicar aos arguidos a medida de coação de prisão preventiva”.

A mesma fonte adianta que os factos “ocorreram na noite de 16 de março de 2024, em plena via pública” e que os crimes ocorreram na “sequência de desentendimento por questões laborais”.

Os quatro suspeitos, com idades compreendidas entre os 22 e os 36 anos, e outros oito indivíduos, que as autoridades ainda não conseguiram identificar, munidos com um faca de 15 centímetros “agarraram a vítima e desferiram-lhe um golpe nas costas, próximo do pescoço e coluna vertebral, tendo esta caído no chão, após o que ainda lhe desferiram um golpe na zona do peito”

O mesmo documento relata que a vítima de 36 anos “sofreu lesões suscetíveis de lhe provocar a morte, o que apenas não aconteceu porque foi socorrida e transportada para o hospital, onde recebeu os cuidados adequados”.

A investigação continua agora com a direção da 2 Secção do DIAP de Santarém com a coadjuvação da PJ.