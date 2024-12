Maninho na passagem de ano em Santarém

O cantor e músico Maninho é o cabeça de cartaz da passagem de ano, em Santarém. A partir das 22h30, o músico sobe ao palco do Jardim da Liberdade para interpretar os seus êxitos, tais como: Garota, Até ao Fim, Pode Tentar, Vem Pra Cá ou Tudo ou Nada.

Antes, às 21h30, o DJ OSKAR, com trinta e quatro anos de carreira que fazem dele um dos mais carismáticos DJs do centro de Portugal, promete passar os melhores sets do momento.

Às 00h00, dê as boas vindas a 2025, com um magnífico fogo de artifício. A música prossegue, até às 03h00, com o DJ OSKAR.

O programa de passagem de ano para toda a família, conta com carrinhas de Street Food, entre outras comidas e bebidas.