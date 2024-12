Associação de Futebol de Santarém apresenta livro dos 100 anos

O Salão Nobre da Câmara Municipal de Santarém (CMS) foi o palco de apresentação do livro “100 Contemplações – Centenário da Associação de Futebol de Santarém”, celebrando 100 anos de história no desenvolvimento do futebol e futsal da região, livro dos autores Luís Mata e Carlos Amado.

A obra reúne momentos marcantes da trajetória da associação, desde a sua fundação em 1924, até as maiores conquistas recentes, aborda também a evolução das competições, clubes filiados, jogadores e dirigentes que fizeram parte da sua história. A apresentação do livro, que é considerado uma homenagem ao desporto distrital, decorreu com a presença de dirigentes, atletas, representantes de diversos clubes, e outras figuras ligadas ao futebol da região.

Na ocasião João Teixeira Leite, Presidente da Câmara Municipal de Santarém, referiu a importância desta obra “para memória futura do que tem sido a prática do futebol no Concelho e no Distrito de Santarém”, também Francisco Jerónimo, Presidente da Associação de Futebol de Santarém (AFS) disse “que este livro é um património de 100 anos da associação a que presido, uma história da cidade, do concelho e do distrito, valorizando e honrando o futebol”. Esta publicação reflete o compromisso da Associação de FS em preservar e valorizar o legado desportivo, inspirando futuras gerações.