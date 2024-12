Câmara de Almeirim lança concurso para pavimentar seis estradas do concelho

A Câmara Municipal de Almeirim lançou, no dia 18 de dezembro, um concurso publico para a pavimentação de seis estradas/zonas, no concelho de Almeirim.

Nesta primeira fase, o investimento ascende aos 426.479,65 euros + iva e prevê a pavimentação da Estrada do Moinho de Vento (Entre Almeirim e Fazendas de Almeirim), a estrada da Raposa até ao Vale dos Biscais, Estrada do Campo (Entre a ponte de Benfica do Ribatejo até ponte do Casal Branco), a estrada de Marianos até à ponte junto ao Gagos, a ruas da Urbanização S. Miguel e Vila da Taipas.

Estas são as zonas intervencionadas nesta primeira fase, mas estão previstas mais intervenções e o valor deve ascender a cerca de dois milhões de euros.