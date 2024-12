Jazida com Pegadas de Dinossáurios de Vale de Meios reconhecida Internacionalmente

Reconhecida a importância científica internacional do Monumento Natural das Pegadas de Dinossáurios de Ourém – Torres Novas e da Jazida com Pegadas de Dinossáurios de Vale de Meios, Santarém, na 2ª Edição dos “The Second 100 IUGS Geological Heritage Sites”.

O prémio foi atribuído na sequência da candidatura destes geossítios, situados no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros.

Nuno Russo, Vereador do Ambiente realça a importância deste prémio atribuído nesta candidatura conjunta que vai promover, e dar a conhecer, cada vez mais estes lugares, e trazer especialistas a toda esta região, “a região necessita desta mais valia para o seu desenvolvimento turístico, mostrando o potencial científico – geológico e paleontológico, existente no nosso concelho”.

A subcomissão dos geossítios da UNESCO/IUGS Geological Heritage Commission, atribui esta distinção aos locais geológicos de elevada relevância científica internacional, utilizados como uma referência global e/ou como uma substancial contribuição para o desenvolvimento das ciências geológicas.

A União Internacional para as Ciências Geológicas (IUGS), reconhece, assim, a muito elevada importância científica selecionando-os para a publicação no livro “The Second 100 IUGS Geological Heritage Sites”.

O galardão e a versão final do livro foram divulgados numa sessão especial, durante os 37th International Geological Congress 2024, a decorrer em Busan na Coreia do Sul.

Este prémio foi possível pela agregação dos esforços da comunidade científica, do ICNF e de outras entidades públicas, entre as quais os municípios que fazem parte desta área do Parque Natural.