Bombeiros de Almeirim promovem simulacro para alertar população para os perigos da estrada (c/fotos)

Os Bombeiros Voluntários de Almeirim simularam um cenário de resgate em acidente de viação, no passado sábado, dia 14 de dezembro, numa ação que serviu de treino para os operacionais, mas também para alertar e sensibilizar a população para os perigos nas estradas.

O cenário de acidente envolvia dois veículos ligeiros de passageiros e um velocípede, com quatro vítimas encarceradas, uma delas o Pai Natal. O resgate durou cerca de 40 minutos e as “vítimas” foram salvas com sucesso, concretamente o Pai Natal que já voltou ao ativo e está preparado para distribuir as prendas.

O exercício foi efetuado pela ‘Almeirim Rescue Team’, equipa especializada neste tipo de cenários e que tem vindo a competir, nos últimos anos, no Campeonato Nacional de Desencarceramento.

Os Bombeiros de Almeirim montaram um cenário de acidente de viação, em frente ao quartel, devidamente iluminado e decorado com efeitos de Natal, que, para além de servir para o exercício, pretende ser, um “presépio de alerta” para todos o utilizadores da via pública.

Este “presépio” foi colocado no dia 6 de dezembro e irá manter-se no local até ao dia 7 de janeiro, devidamente identificado e sinalizado.

O exercício serviu, acima de tudo, para “consciencializar a sociedade civil para os perigos presentes na estrada e alertar para a necessidade de uma condução segura, especialmente nesta quadra festiva, em que o mais importante é ESTAR PRESENTE”.

Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim e da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Almeirim, anunciou durante a ação que os operacionais vão receber novos equipamentos para este tipo de cenários.