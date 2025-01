Hospital de Santarém forma 20 novos médicos internos

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) deu as boas-vindas, nos dias 2 e 6 de janeiro, aos jovens médicos que vão iniciar o seu internato no Hospital Distrital de Santarém (HDS) e nas unidades de cuidados de saúde primários que integram a ULS, com diversas sessões dirigidas aos novos internos.

No total, a ULS Lezíria recebeu 20 médicos internos, dos quais 9 de Formação Geral, três de Medicina Geral e Familiar, e oito de formação específica nas áreas de cirurgia geral (dois), pediatria (dois), ortopedia (um), ginecologia e obstetrícia (um) e medicina interna (dois).

Na abertura da cerimónia de acolhimento, Hugo Sousa, vogal executivo do Conselho de Administração (CA) da ULS Lezíria, começou por dar as boas-vindas aos médicos internos: “É mais um ano que se inicia com a receção de jovens médicos na nossa ULS. Gostaria de agradecer aos médicos que escolheram esta ULS e espero que possam ficar connosco por muitos anos.”

Prosseguindo, o vogal executivo fez uma breve apresentação da ULS Lezíria, salientando a sua abrangência, que cobre uma área de 3.500 km² com cerca de 200 mil utentes inscritos.

Seguiu-se a intervenção de Fátima Lopes, enfermeira diretora da ULS Lezíria, que reforçou os votos de boas-vindas do CA: “Desejo-vos um ótimo internato, que corra tudo bem e que fiquem com o desejo de continuar na instituição. Contem comigo para o que for possível.”

Ao usar da palavra, Hugo Costa, vogal financeiro do CA, também se dirigiu aos internos com uma mensagem de apoio: “Contamos com todos vós e desejamos sucesso para este novo ano. Estamos confiantes no vosso desempenho.”

A cerimónia de abertura dos novos internos contou também com as intervenções de Graça Amaro, médica e adjunta da Direção Clínica Área para Cuidados Saúde Hospitalares, em representação de Teresa Rodrigues, diretora clínica; de João Soares Ferreira, anterior diretor clínico dos Cuidados de Saúde Primários; Rita Paulos, anterior diretora clínica dos Cuidados de Saúde Hospitalares; Filipa Vilarinho, diretora do Internato Médico para a Área dos Cuidados de Saúde Hospitalares; Cristina Nobre, diretora do Internato Médico para a Área dos Cuidados de Saúde Primários; Aldina Lopes, diretora do Serviço de Pediatria e do Departamento da Saúde da Mulher e da Criança; Alfredo Amante, vereador da Câmara Municipal de Santarém responsável pelo pelouro da saúde; Pedro Ribeiro, presidente da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) e da Câmara Municipal de Almeirim, e José Durão, da Comissão Nacional do Médico Interno (CNMI).

Seguiu-se a transmissão em direto da cerimónia oficial de receção aos médicos internos, que este ano decorreu na ULS Santa Maria, e que contou com as intervenções do presidente do Conselho Nacional do Internato Médico e do bastonário da Ordem dos Médicos, tendo ainda contemplado mensagens do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e da ministra da Saúde, Ana Paula Martins.

Ao intervir no segundo dia do evento, Pedro Marques, presidente do Conselho de Administração, destacou a importância desta etapa formativa como uma oportunidade de aprendizagem e crescimento, incentivando os internos a vestirem “a roupagem de servir e de aprender”. “É um ano de aprendizagem e de crescimento individual. Muito boa sorte na opção que escolherem, contam com todo o apoio da direção clínica, da direção do internato, e dos demais profissionais, não só aqui no Hospital, como nos cuidados de saúde primários”, assegurou, tendo ainda encorajado os novos médicos a usufruir desta etapa: “Divirtam-se, aproveitem, cresçam individualmente e profissionalmente, percebam a dimensão e a nobreza da profissão que têm. Boa sorte para todos.”

Por sua vez, Teresa Rodrigues, diretora clínica para os Cuidados de Saúde Hospitalares, expressou o entusiasmo da instituição por receber os internos. “Quero desejar que sejam as melhores entradas e que continuem muitos anos connosco. Temos o maior gosto em recebê-los. Ficamos muitos contentes, esperamos que se deem bem e estamos à vossa disposição.”

Recorde-se que o Internato Médico é composto pela Formação Geral (período de formação com a duração de um ano, onde o médico tem oportunidade de contactar com vários serviços) e, consecutivamente, pela Formação Específica (período de especialização que poderá durar entre três a cinco anos).