Governador do Distrito Rotário 1960 visita Almeirim

O Rotary Club de Almeirim recebe a visita do Governador distrital (entidade que representa o presidente do Rotary Internacional) no próximo dia 24 de janeiro, numa ocasião que, normalmente, se aproveita para lhe proporcionar o contacto com a realidade local de cada clube.

O Rotary de Almeirim está a prepara um programa que contempla, além da protocolar sessão de cumprimentos na Câmara Municipal de Almeirim, visitas à empresa Borrego Leonor & Irmão e ao Comando Sub-regional de Emergência e Protecção Civil da Lezíria do Tejo.

Também a redação do Jornal O Almeirinense será um ponto de visita do governador do Distrito Rotário 1960.