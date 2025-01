Dois detidos em flagrante por tráfico de estupefacientes

Através do Posto Territorial do Cartaxo, no dia 11 de janeiro, foram detidos dois homens de 18 e 19 anos por tráfico de estupefacientes, no concelho do Cartaxo.

No âmbito de uma ação de patrulhamento, de prevenção e combate à criminalidade, os militares da Guarda procederam à abordagem e fiscalização de um veículo estacionado numa área sinalizada como local de consumo de estupefacientes. No decorrer da ação, foi realizada uma revista de segurança aos suspeitos, bem como uma busca à viatura, tendo sido encontrado, na posse de um dos indivíduos, produto estupefaciente, uma quantia significativa de dinheiro e uma arma proibida. Simultaneamente, o outro ocupante da viatura foi encontrado com uma quantidade substancial de produto estupefaciente, factos que motivaram a detenção em flagrante de ambos os indivíduos.

No seguimento das diligências policiais foi apreendido o seguinte material:

• 1 340 doses de haxixe;

• Sete doses de anfetaminas;

• Duas facas de pequena dimensão;

• Um bastão;

• Uma balança de precisão;

• Dois trituradores do produto estupefaciente;

• 1 090 euros em numerário.

Os detidos foram constituídos arguidos, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial do Cartaxo.