DANÇARÉM de janeiro em Santarém

A Associação Dançarém inicia as atividades mensais do ano civil de 2025 no dia 25 janeiro, com um Baile de Danças Tradicionais do Mundo no Centro Cultural e Recreativo de Fontainhas e Graínho.



Às 18h00, a oficina de danças tradicionais vai renovar o intercâmbio entre o Dançarém e o Rancho Folclórico do Bairro de Santarém, Graínho e Fontainhas: cada um ensina as suas danças e aprende as outras. Que danças novas vamos integrar no repertório do Dançarém?… E será que o Rancho ainda se lembra das danças que aprendeu da última vez?

Após o jantar, segue o baile às 22h00 com a estreia de uma nova banda de Baile Folk: BALDIO nasce na primavera de 2024, com muita vontade de ocupar os terrenos onde se dance!

Sofia Camacho (voz, ukulele, baglama/saz e percussões) nasceu em Lisboa, no seio de uma família de músicos. Com mais de 15 anos de experiência como vocalista de música ao vivo em variados contextos, fez parte dos projectos musicais The Jukebox Experience (pop-rock) e Ervas Aromáticas (blues e grunge) e de uma parceria com Alexandre Bento (pop-jazz). Em 2022 descobriu o mundo das danças Folk e, com ele, uma nova paixão, quer a nível de repertório musical, quer de aprendizagem e partilha de danças.

Diego Swallow (violino e viola de arco), natural do Brasil, é um violinista com experiência profissional em orquestras e projetos de tradição popular no Brasil, Uruguai e Portugal. Neste âmbito, trabalhou com vários artistas de renome, como Pinchas Zukerman, Nelson Freire e Norma Aleandro.

Tiago da Neta (voz, viola braguesa, bandolim, guitarra portuguesa e guitarra clássica), nascido em Santarém, é um compositor e músico versátil que se move por uma variedade de estilos musicais, bem como por diversos instrumentos de corda dedilhada. Tem desenvolvido projetos com Né Ladeiras, Pedro Caldeira Cabral e Marisa Barroso, entre outros.

O Dançarém é uma Associação de âmbito cultural com origem em Santarém, que promove as tradições do Ribatejo, de Portugal e do Mundo através da dança. Organiza eventos mensais no distrito de Santarém com oficinas e bailes, aulas regulares na cidade de Santarém e um festival de verão na Ortiga (Mação), o “Dançarão”.

Inscrições em: https://forms.gle/Kj577tPrxzRdCCUi6

Para mais informações, podem consultar as redes sociais da Associação Dançarém, @dancaremsantarem.



“Em Santarém, todos Dançarem, comerem e beberem… BEM!”