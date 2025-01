Futebol Feminino U. Almeirim demonstra qualidade e joga com os rapazes

A jogadoras da equipa feminina de Sub-17 do U. Almeirim que têm jogado com alguma regularidade na equipa de Iniciados do clube têm demonstrando qualidade e apetência desportiva, assumindo uma boa surpresa.



O clube demonstra também que está “a trabalhar em prol de um objetivo que passa por todas as equipas serem competitivas sem olhar a géneros o que é relevante e motivo de orgulho para todos”, assume a direção.