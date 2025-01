Almeirim sem candidato autárquico nos primeiros nomes aprovados pelo PSD

O Conselho Nacional do PSD aprovou na noite desta terça-feira, dia 21 de janeiro, os primeiros 43 nomes de candidatos autárquicos para este ano. Almeirim é um dos municípios que ainda não tem o nome do cabeça de lista aprovado pela direção nacional do partido.

Entre os concelhos do distrito de Santarém que já receberam luz verde, estão sobretudo recandidaturas. No Cartaxo, João Heitor tenta assegurar mais um mandato, assim como Luís Santana Dias, em Rio Maior. Também Santarém confirma o nome de João Teixeira Leite, que já desempenha a função de presidente da Câmara e que vai ter como principal adversário o atual autarca de Almeirim, Pedro Ribeiro.

Também Alcanena, com Rui Anastácio e Ourém com Luís Albuquerque, são municípios que já aprovaram oficialmente os candidatos autárquicos.

Recorde-se que, em Almeirim, a concelhia do PSD pretende apresentar o cabeça de lista daqui a um mês, a 21 de fevereiro.

No Conselho Nacional, o coordenador autárquico, Pedro Alves, adiantou que o objetivo do partido é ter todos os nomes validados até à conclusão do primeiro trimestre do ano.