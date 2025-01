Câmara de Almeirim avança com sistema de videovigilância na cidade

A Câmara Municipal de Almeirim (CMA) aprovou em Reunião de Câmara, realizada no dia 20 de janeiro, um protocolo com a Guarda Nacional Republicana, que será assinado em breve, para a implementação de um sistema de videovigilância, na cidade de Almeirim.

O projeto está ainda numa fase inicial e o sistema será implementado por fases. A primeira fase passa pelo centro da cidade, nas imediações da CMA, segue-se a zona da restauração e Praça de Touros e por fim a Zona Industrial.

Neste momento, as duas entidades estão a estudar os locais onde serão instalados as câmaras de videovigilância, cabendo à GNR as questões relacionadas com os pareceres necessários para a entrada em funcionamento das câmaras.

Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, refere que, apesar dos dados da criminalidade no concelho se manterem baixos, este projeto é uma “questão de prevenção para o futuro”.

“Esta ideia tem cerca de um ano. Temos vindo a falar com a GNR sobre este assunto e agora vai avançar. Queremos encontrar mecanismos de segurança para evitar problemas no futuro”.

O autarca revela ainda que o projeto terá um custo estimado de cerca de 200 mil euros na aquisição dos equipamentos, assim como para as obras no quartel da GNR, onde será instalada uma sala para este efeito.

As câmaras de videovigilância vão funcionar 24 por dia e vão ser operadas pela GNR de Almeirim, que fica ainda responsável pela conservação e tratamento dos dados.