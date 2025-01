Fotografias de Ricardo Catarro publicadas num dos maiores jornais do mundo

O fotógrafo Ricardo Catarro viu uma das suas fotografias ser publicada, recentemente, no New York Times, um dos maiores e mais conceituados jornais do mundo.

O almeirinense fotografou o casamento de um casal norte-americano em outubro passado, na Herdade dos Delgados, em Mourão, Alentejo. Agora, cerca de três meses depois, a secção de casamento do site do New York Times publicou a história do casal e uma das fotos que integra o artigo é de Ricardo Catarro.

O publicação conta como Justin Ryan Leung e Andrea Ng se conheceram na aplicação OkCupid, numa relação que resultou em três celebrações de casamento, uma delas ocorreu em Portugal, onde o fotógrafo almeirinense esteve presente.

Em declarações ao O ALMEIRINENSE, Ricardo Catarro confessa que foi “apanhado de surpresa” e que nunca pensou “que iria ver um casamento que fotografei, publicado no The New York Times”.

Em 2024, o almeirinense venceu o prémio ‘European Wedding Photographer of the Year 2024’ (Melhor Fotógrafo de Casamento Europeu), da Bodaf Europe e foi considerado como um dos melhores fotógrafos de casamento a nível internacional pela norte-americana “Loverly”, uma das plataformas mais influentes a nível mundial, na área dos casamentos.

O New York Times é um dos jornais mais renomados e influentes do mundo. É reconhecido pela sua qualidade editorial, rigor jornalístico e extensa cobertura de notícias nacionais e internacionais. Ao longo da sua história, recebeu mais de 130 prémios Pulitzer, sendo o jornal mais premiado nesta categoria. Atualmente, combina a tradição do jornalismo impresso com uma forte presença digital, contando com milhões de assinantes online em todo o mundo.