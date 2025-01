Tenistas de Almeirim entram com o pé direito no campeonato regional

A equipa B dos seniores da Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim entrou no Campeonato Regional de equipas a vencer, frente ao Clube Ténis de Abrantes, por 3-2.

A equipa almeirinense fechou a vitória logo nos singulares. José Rodrigues venceu o primeiro encontro frente a João Betes por 6/1 e 6/3 enquanto Rui Tavares derrotou Pedro Pinto por 6/0 e 6/2. Francisco Garrido selou a vitória do Ténis Almeirim num jogo de emoções e bem disputado até ao fim, em que venceu Nuno Medroa pelos parciais de 5/7, 6/3 e 7/5, ao fim de quase três horas.

Nos pares, Luís André jogou ao lado de Francisco Garrido e cederam frente a João Betes e Pedro Pinto por 6/2 e 6/0, enquanto Eduardo Almeida jogou ao lado de Rui Tavares, tendo perdido frente a Lucas Pita e Salvador Janeiro, por 3/6, 6/1 e 10-7 no decisivo Super Tie-Break.

Com esta vitória, a equipa B dos seniores da Associação 20kms de Almeirim entra a conquistar os três pontos no grupo 4 do Campeonato Regional por equipas. A próxima jornada, frente à equipa B do Clube Ténis de Torres Novas, está marcada para 26 de janeiro às 14h, em Torres Novas.

Também este fim-de-semana, a equipa de Sub18 masculinos ia defrontar o Clube Ténis da Marinha Grande mas o encontro foi adiado devido à chuva que caiu durante todo o dia.