IVV recebeu Gala de Encerramento da Cidade do Vinho 2024

O Imóvel de Valências Variadas, em Almeirim, recebeu a Gala de Encerramento da Cidade do Vinho 2024, no passado dia 18 de janeiro, numa cerimónia apresentada por Ana Varela e Valter Madureira.

Almeirim, Alpiarça, Cartaxo e Santarém defenderam o título de Cidade do Vinho durante o ano de 2024 e esta gala foi o momento de fazer o balanço do programa desenvolvido pelos quatro municípios da região dos Vinhos do Tejo, bem como a passagem de testemunho à Cidade do Vinho 2025: Serra d’Ossa: Alandroal, Borba, Estremoz, Redondo e Vila Viçosa.

A Cidade do Vinho é um projeto da Associação dos Municípios Portugueses do Vinho (AMPV) que foi lançado logo após a constituição da associação, há 18 anos, sendo “a Cidade do Vinho a sua principal iniciativa e aquela que mais contribui para a missão da AMPV”, afirmou o presidente da AMPV, Luís Encarnação.

No que diz respeito ao balanço da Cidade do Vinho 2024, Luís Encarnação referiu que “foi um trabalho muito bem conseguido, com um vasto programa de atividades” e acredita que se vai cumprir “o objetivo de, através da Cidade do Vinho, deixarmos um legado nos territórios de promoção do vinho e da vinha, que vai fazer com que, através deste produto que é o vinho, continuemos a trazer mais-valias para o território”.

O presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro, realçou o papel do então vereador da Câmara de Santarém, Nuno Russo, na concretização da candidatura conjunta dos quatro municípios da região do Tejo e enalteceu a qualidade das práticas agrícolas e dos produtos da região.

“Não damos à nossa agricultura o devido reconhecimento. Somos uma região com uma grande diversidade e com grande qualidade. Temos uma agricultura de excelência, que usa o melhor em termos de tecnologia, que permite produzir com mais qualidade e segurança. Os Vinhos do Tejo têm feito um esforço enorme para mostrar a sua qualidade e temos conseguido nos adaptar às novas exigências”, revelou.

Na sua intervenção de balanço da Cidade do Vinho 2024, Sónia Sanfona, presidente da Câmara de Alpiarça, lembrou que “foi a primeira vez que os vinhos do Tejo tiveram a Cidade do Vinho” e referiu que “foi um trabalho meritório que valorizou o vinho e a vinha e, sobretudo, as nossas gentes”.

Um balanço “bastante positivo” foi feito também por João Heitor, presidente da Câmara do Cartaxo, que salientou que “mais do que uma candidatura, este projeto provou que quando partilhamos o mesmo objetivo as coisas correm bem, todos aprendemos e todos crescemos”.

O vereador Manuel Afonso, da Câmara Municipal de Santarém, destacou as principais iniciativas realizadas no concelho no âmbito do programa da Cidade do Vinho 2024, afirmando que as mesmas “mobilizaram a sociedade civil, cultural e empresarial, e levaram mais longe o ADN da nossa terra, cruzando o vinho com outros produtos locais”.

Aos quatro municípios que foram Cidade do Vinho 2024, a AMPV entregou placas comemorativas e à Cidade do Vinho 2025 entregou a bandeira da AMPV, marcando assim, formalmente e de forma simbólica, a passagem de testemunho para os cinco municípios atentejanos da Serra d’Ossa, tendo sido o porta-voz José Sádio, presidente do município de Estremoz.

Outro momento da noite foi a assinatura do protocolo de cooperação entre a AMPV e a SEDES – Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, no âmbito da qual as duas entidades propõem desenvolver em conjunto ações de sensibilização e divulgação das iniciativas ligadas aos territórios vinhateiros, olivícolas e corticeiros de Portugal e realizar seminários e outros eventos formativos relacionados com as temáticas ligadas ao mundo rural.

Álvaro Beleza, presidente da SEDES, justificou este protocolo com o facto de “Portugal ser o maior consumidor de vinho per capita do mundo e o quarto maior produtor de vinho” e ainda por defender que “a agricultura faz parte da nossa identidade e tem uma projeção mundial”. Álvaro Beleza deixou ainda o desafio para um trabalho conjunto no sentido de se alcançar a navegabilidade no rio Tejo, à semelhança do que se fez no Douro, para atrair turismo de qualidade.

A Embaixadora dos Territórios Vinhateiros, Beatriz Ramos, esteve também presente nesta gala, deixando uma mensagem de incentivo aos jovens para uma maior descoberta dos seus territórios, das suas tradições e, especialmente, da cultura ligada à vinha e ao vinho.

Os momentos culturais e musicais desta gala foram interpretados pela Associação Gentes de Almeirim, que fizeram uma recriação dos trabalhos na vinha; pelo grupo Los Invictus, vencedores do prémio “Mais Popular Online” do Festival da Canção Rural em 2024; e, no fado, por Rui Tanoeiro, acompanhado na Guitarra Portuguesa por Custódio Castelo, com a participação especial da fadista convidada Ana Paula Martins.