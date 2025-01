Dois feridos graves em colisão com quatro carros na EN118

Uma colisão, que envolveu quatro viaturas ligeiras de passageiros, provocou dois feridos graves, na manhã desta quinta-feira, dia 23 de janeiro, na EN118, no cruzamento junto à Compal, no limite do concelho de Almeirim com o de Alpiarça.

Segundo apurou O Almeirinense, as vítimas são duas mulheres, que seguiam em duas das viaturas envolvidas. Um dos feridos teve mesmo de ser desencarcerado pelas equipas de socorro. As vítimas foram estabilizados no local e transportadas para o Hospital de Santarém.

O alerta para o acidente foi dado cerca das 7h45 e nas operações de socorro estiveram 19 operacionais dos Bombeiros Municipais de Alpiarça e Voluntários de Almeirim, a VMER do Hospital de Santarém e GNR.

O Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação da GNR foi chamado ao local.

O trânsito esteve condicionado no local enquanto decorreram os trabalhos de socorro e limpeza da via.