Município de Santarém apoia IPSS sorteadas através da campanha de Natal

A cerimónia de entrega dos cheques, no valor de três mil trezentos e trinta e três euros e trinta e três cêntimos (3 333,33 €) a cada uma das duas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) vencedoras do sorteio da Campanha “Este Natal, Compre Local” e à Escola vencedora da criação do Logo da Campanha, organizada pelo Município de Santarém em parceria com a Associação Comercial, Empresarial e Serviços (ACES), teve lugar esta quarta-feira, 22 de janeiro, pelas 18 horas no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

João Teixeira Leite, Presidente da Câmara Municipal de Santarém (CMS), e Carlos Martinho, Vereador da CMS, fizeram a entrega dos cheques às duas IPSS vencedoras do sorteio, que teve lugar a 27 de novembro de 2024: o Lar de Santo António da Cidade de Santarém e a Associação dos Familiares e Amigos de Doentes Psicóticos – A FARPA, bem como à Escola Básica do Vale de Santarém, a escola do aluno vencedor do logotipo da Campanha “Este Natal, Compre Local”.

João Teixeira Leite reforçou que “esta iniciativa tem objetivos concretos, o primeiro foco essencial é contribuir na época natalícia para a Economia Local. O investimento do Município tem um efeito multiplicador na Economia Local que vai até aos 300 mil euros de impacto para os nossos empresários”. Acrescentando que “existe uma rede social no Concelho, que nos enche muito de orgulho. Somos do ponto de vista do território, enquanto Capital de Distrito, um concelho muito disperso e esta rede de IPSS é fundamental, para conseguirmos dar resposta à nossa comunidade, aqueles que precisam em determinadas áreas e em determinadas vertentes do apoio. Sei bem o peso que representam os encargos fixos, porque temos de ter uma imaginação e uma ginástica muito grande, do ponto de vista da gestão, para conseguirmos continuar a responder”.

De referir que, o objetivo desta Campanha promovida pela CMS em parceria com ACES, é promover, incentivar, e dinamizar as compras no Mercado Local e de proximidade.