Alunos de Almeirim assinalam 500 anos de Luís de Camões

Mais de 150 alunos participaram no projeto “Ler Camões”, no passado dia 23 de janeiro, na Biblioteca da Escola Marquesa de Alorna, em Almeirim. A iniciativa, realizada no passado dia 23 de janeiro, em Portugal e no mundo, foi concretizada no âmbito das comemorações dos 500 anos do aniversário do nascimento do poeta Luís Vaz de Camões.

A biblioteca escolar vestiu-se a rigor, com um ambiente imersivo alusivo ao tempo de Camões. Em três sessões, cerca de 150 alunos e as respetivas professoras de português, homenagearam o poeta, cantando, recitando, festejando a sua obra e a sua vida.

Da proposição de Os Lusíadas em estilo rap, aos sonetos, vilancetes e esparsas, passando pelos dados biográficos de Camões, professoras e alunos viajaram pelos textos do poeta paradoxalmente maior e mais mal-amado de Portugal.

No final, houve bolinhos para todos porque “foi doce o momento de partilha e convívio, e quisemos que cada um levasse consigo a doçura poética deste momento”, descreve a professora bibliotecária, Ana Isabel Freire Salema