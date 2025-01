Corrida das Pontes e da Família celebra desporto e vida ativa a 1 de junho

No próximo dia 1 de junho de 2025, Coruche é palco da 19.ª edição da Corrida das Pontes e da Corrida da Família, dois eventos desportivos emblemáticos integrados na FICOR – Feira Internacional da Cortiça. Organizado pelo Município de Coruche com apoio técnico da empresa Trilho Perdido, o evento, que todos os anos atrai participantes de todas as idades, compreende dois percursos distintos: a Corrida das Pontes, um trajeto de 10 quilómetros em estrada plana destinado a atletas experientes, e a Corrida da Família, percurso acessível de 3 quilómetros pensado para promover o convívio e a prática desportiva para todas as idades e em família num ambiente descontraído.

As provas têm partida e chegada apontadas ao Parque do Sorraia, junto ao Pavilhão Multiusos, com a Corrida das Pontes a iniciar-se às 10 horas e a Corrida da Família cinco minutos depois, ambas antecedidas por uma sessão de aquecimento, num dia de celebração do desporto e da vida ativa.

+info: https://www.cm-coruche.pt/noticias_impt1/item/4137-19-corrida-das-pontes-e-da-familia-celebra-desporto-e-vida-ativa-a-1-de-junho

Dois percursos, uma experiência memorável. Coruche prepara-se para um evento desportivo de grande escala para entusiastas do desporto e famílias de todo o País. A 19.a Corrida das Pontes, agendada para 1 de junho, é uma

oportunidade para testar limites, mas também uma festa do desporto e do bem-estar, unindo pessoas de todas as idades e níveis de experiência. O objetivo pode ser alcançar a linha de chegada entre os primeiros no percurso desafiante de 10 quilómetros da Corrida das Pontes ou desfrutar de um momento de convívio em família ao longo de 3 quilómetros de passeio contemplativo. O evento oferece muito para todos.

As inscrições já estão abertas e podem ser formalizadas facilmente online através do site oficial da Corrida das Pontes. Para quem se inscrever até 30 de abril, a taxa é de 7,5 euros, subindo para 10 euros entre 1 e 25 de maio. As inscrições para a Corrida da Família são gratuitas, mas ambas as provas estão limitadas a 600 participantes, pelo que é fundamental fazê-lo o quanto antes. O secretariado abrirá no local da prova às 7h30 para o levantamento de dorsais, sendo disponibilizados serviços como babysitting e bengaleiro. Durante o percurso da Corrida das Pontes haverá controlo de passagem em dois pontos intermédios e abastecimento de água aos 5 e aos 7,5 quilómetros. Na meta, os atletas terão acesso a abastecimento líquido e fruta.

Estruturada em escalões de juniores, entre os 18 e 19 anos, a veteranos com mais de 65 anos, a Corrida das Pontes atribui prémios aos cinco primeiros classificados da geral masculina e feminina, troféus aos três primeiros de cada escalão e medalhões para os quartos e quintos lugares. Haverá ainda distinções para as cinco melhores equipas, considerando os três atletas mais bem classificados, independentemente de escalão ou sexo. Também o atleta e a atleta mais velhos que terminem a prova recebem troféus. Haverá t-shirts técnicas de oferta para todos os participantes e, para os inscritos na Corrida da Família, que não terá caráter competitivo, será oferecida uma lembrança.

O sucesso da Corrida das Pontes nos últimos anos reafirma Coruche como um destino desportivo de excelência. Em 2024, a prova bateu recordes de participação, superando os mil inscritos, e foi distinguida internacionalmente

como Evento Recomendado pelo programa Município Amigo do Desporto. Estes reconhecimentos, somados à distinção de Coruche como “Destino Ativo e de Experiências”, refletem o trabalho contínuo do Município na promoção do

desporto como vetor de desenvolvimento sustentável e bem-estar comunitário.

Em 2025, a 19.a edição da Corrida das Pontes e da Corrida da Família promete dar continuidade a este legado, reunindo desportistas, famílias e entusiastas num evento que celebra a prática desportiva e as paisagens deslumbrantes da

Vila. Uma história de sucesso em Coruche, onde o desporto e a comunidade se encontram para criar memórias inesquecíveis.