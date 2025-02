União de Almeirim soma quarta vitória consecutiva

O Fazendense e o União de Almeirim estiveram em destaque na jornada deste fim de semana do futebol distrital. O Fazendense empatou, fora de portas, frente ao adversário direto Samora Correia, e o União de Almeirim somou a quarta vitória consecutiva no campeonato.

O Fazendense tinha uma deslocação difícil ao terreno do Samora Correia, o segundo classificado do campeonato distrital da 1ª divisão. As duas equipas empataram a zero e dividiram pontos. À 16ª jornada o Fazendense é 3º classificado e soma 36 pontos, menos cinco que o Samora Correia e menos nove que o Ferreira do Zêzere, líder da competição.

O União de Almeirim somou a quarta vitória consecutiva no campeonato distrital da 2ª divisão, ao vencer em casa o Benavente por 3-0. Os golos foram apontados por Vítor Bernardo e Loran Jesus, que bisou na partida.

O Paço dos Negros foi derrotado por 3-1 pelo Porto Alto, na primeira partida do novo treinador Ivo Custódio e continua sem vencer no campeonato.

Já o Benfica do Ribatejo sofreu uma pesada derrota por 9-3 frente ao Forense. Joao Cascalheira, Tiago Marques e Bacar Mane marcaram para os benfiquistas.

Na tabela classificativa, o União de Almeirim é 5º classificado com 18 pontos, o Benfica do Ribatejo é 10º com cinco pontos e o Paço dos Negros é 11º com dois pontos somados.