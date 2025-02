Atletismo Almeirim: Referência nacional nos saltos

Em todas as épocas desportivas, a Federação Portuguesa de Atletismo promove diversas competições no âmbito da “Campanha Viva o Atletismo”. Uma das modalidades é o “Salto em Altura Jovem”, realizado em todas as associações distritais e que resulta numa classificação nacional de clubes.

A Federação Portuguesa de Atletismo fez agora sair a classificação da competição para o ano de 2024. Essa classificação é determinada pela soma das melhores marcas de cada escalão e sexo – totalizando seis resultados, correspondentes aos três escalões (sub-14, sub-16 e sub-18) de ambos os sexos.

A equipa do Atletismo Almeirim conquistou o 1.º lugar entre as equipas do distrito de Santarém e alcançou a 7ª posição, entre os 114 clubes participantes a nível nacional, somando 8,13 metros.

Na presente época, a competição está marcada para o dia 1 de março de 2025. A equipa do Atletismo Almeirim encontra-se em intensa preparação para representar as suas cores ao mais alto nível, com o objetivo de superar a sua classificação anterior a nível nacional.

Confira também as outras classificações obtidas pelo Atletismo da Associação 20 km de Almeirim na “Campanha Viva o Atletismo” da FPA:

Atleta Completo: 5.ª no distrito de Santarém e 72.ª a nível nacional;

Quilómetro Jovem: 4.ª no distrito de Santarém e 34.ª a nível nacional;

Triatlo Jovem: 1.ª no distrito de Santarém e 18.ª a nível nacional.