PIPSE LT arranca com rastreios de acuidade visual no pré-escolar

No âmbito do Programa Intermunicipal de Promoção do Sucesso Escolar da Lezíria do Tejo (PIPSE LT III), teve início no dia 03 de fevereiro, no município da Golegã, a ação “Correção da Acuidade Visual e Auditiva no Pré-Escolar”, integrada no novo eixo de intervenção “Educação pela Prevenção”.

Esta ação visa a realização de rastreios visuais e auditivos a todos os alunos que frequentam o último ano do pré-escolar, para identificação e correção de eventuais problemas de acuidade visual e auditiva das crianças, suscetíveis de interferirem negativamente no processo de aprendizagem. Numa primeira fase serão realizados os rastreios visuais, conduzidos por uma equipa de optometristas, e, posteriormente, os rastreios auditivos.

A ação “Correção da Acuidade Visual e Auditiva no Pré-Escolar” está a ser realizada em crianças com 5 e 6 anos de idade, das escolas dos municípios da Lezíria do Tejo que integram o PIPSE LT III. No total, nesta primeira fase, serão abrangidas 1907 crianças, até junho de 2025. Com esta nova ação, o PIPSE LT III pretende contribuir para o despiste precoce de problemas auditivos e visuais na infância.

Nos próximos dias seguem-se os municípios de Alpiarça e da Chamusca e, de seguida, os restantes municípios integrados no projeto. A partir de setembro de 2025, está ação irá estender-se às crianças das IPSS’s da região.