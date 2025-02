Transformação digital na região a custo zero para empresários e gestores

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, enquanto motor de inovação e competitividade empresarial na região, está a implementar o programa Líder+Digital, uma iniciativa que visa capacitar líderes empresariais para a transformação digital de forma totalmente gratuita e que conta, já com cerca de 80 líderes empresariais em processo de capacitação. Em janeiro, foram realizados três workshops de capacitação abertos à comunidade, uma das ações previstas no programa financiado pelo PRR, paralelamente à formação.

Com uma duração aproximada de oito meses, o programa Líder+Digital combina 60 horas de formação teórica, maioritariamente em formato online, abordando as principais áreas da digitalização empresarial, 46 horas de consultoria prática, dedicadas ao desenvolvimento de Planos de Ação de Transformação Digital, ajustados às necessidades e especificidades de cada organização participante e workshops temáticos, que promovem a partilha de experiências, a aplicação prática de conceitos e o fortalecimento do networking entre os participantes.

Em janeiro, a associação realizou três webinares no âmbito deste programa de capacitação abertos, também, à comunidade empresarial em geral. Os workshops contaram com a participação de cerca de 150 pessoas nos seminários sobre Transformação Digital com Recurso a Inteligência Artificial (16 de janeiro), Transformação Digital – Implementação de uma Tecnologia (13 de janeiro) e Implementação de uma Tecnologia numa Empresa (9 de janeiro).

Realizados em formato online, as sessões destacaram-se pelo elevado nível de adesão e pelo impacto das temáticas discutidas, sublinhando a importância da digitalização para a competitividade empresarial.

A NERSANT mantém as inscrições abertas para novos grupos, com formações programadas em diversas localidades da região. Empresários e gestores interessados em participar podem inscrever-se através do portal da NERSANT, em https://www.nersant.pt/academia/lider-digital/.

Financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o programa Líder+Digital é uma componente estratégica da medida Emprego+Digital 2025, no âmbito do investimento TD-C16-I01 – Empresas 4.0: Capacitação Digital das Empresas. O objetivo é preparar as lideranças empresariais para enfrentar os desafios da Era Digital, promovendo decisões estratégicas que aumentem a produtividade e a competitividade das organizações.

Para mais informações, os interessados devem contactar a Direção de Formação e Qualificação da associação através dos contactos dfq@nersant.pt ou 249 839 505 (chamada para a rede fixa nacional). Estão em formação através do programa Líder+Digital, 80 formandos.