Jovem condenada a cinco anos de prisão por tentar matar a mãe com x-ato em Almeirim

A jovem de 22 anos que tentou matar a mãe com um x-ato, no dia 12 de março de 2024, na Rua Mouzinho de Albuquerque, em Almeirim, foi condenada pelo tribunal a uma pena de cinco anos e seis meses de prisão pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada.

Segundo avança a Rede Regional, a arguida vai cumprir pena em regime de internamento hospitalar no Hospital Prisional São João de Deus, em Caxias, devido ao seu historial de doença mental. A jovem encontra-se em internamento psiquiátrico preventivo neste estabelecimento desde a data do crime. Foi ainda condenada ao pagamento de uma indemnização de três mil euros à mãe por danos não patrimoniais.

O coletivo de juízes do Tribunal de Santarém deu como provado, durante o julgamento, que a arguida se deslocou à casa da mãe com a intenção de lhe tirar a vida, munida de um x-ato com uma lâmina de 10 centímetros. A agressora encontrou a mãe, Fernanda Carreira, na cozinha e, aproveitando a sua falta de resistência, desferiu-lhe dois golpes no pescoço, atingindo a carótida e a jugular.

Após a agressão, a vítima foi socorrida com a ajuda de um vizinho e pelos meios de emergência, nomeadamente pela equipa da VMER de Santarém. Fernanda Carreira foi suturada com 14 pontos no pescoço.

O diário digital adianta que, no acórdão, é referido que o crime ocorreu num contexto de conflito entre mãe e filha, existente desde a pandemia da Covid-19, período em que se registaram vários episódios de violência.

A jovem, agora condenada a pena de prisão efetiva, sofre de uma “perturbação psicótica não especificada permanente”, agravada pela falta de medicação adequada e pelo consumo de drogas e outras substâncias.

Recorde as palavras de Fernanda Carreira à AlmeirinenseTV no dia seguinte ao crime.