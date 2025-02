Gentes de Almeirim em espetáculo solidário no Cartaxo

A Gentes de Almeirim leva o seu musical etno-folclórico “Na vara balha o enchido” ao palco do Centro Cultural do Cartaxo, no próximo dia 22 de fevereiro, pelas 21h30.

Este serão de tradições da associação cultural e etnográfica almeirinense é um espetáculo único, muito típico e característico do Ribatejo, rico em momentos que nunca serão demais vivenciar e recordar.

A iniciativa tem um carácter solidário no qual os lucros do espetáculo irão reverter a favor das obras de qualificação do Agrupamento de Escuteiros do Cartaxo, onde estão previstas a construção das casas de banho no edifício que se revelam urgentes e necessárias.

A entrada no espetáculo são “10 Alertas” e os bilhetes podem ser adquiridos em Ana Chagas Cabeleireiros; Papelaria Inprint; Firiconta; Agrupamento 1120 Cartaxo.