Município da Chamusca reforça apoio a famílias vulneráveis

No âmbito do programa “Abem: Rede Solidária do Medicamento”, o Município da Chamusca atribuiu, desde 2017, 162 cartões Abem, permitindo a comparticipação, no valor total de 60 mil euros, para a aquisição de medicamentos prescritos e comparticipados pelo Estado Português a pessoas em situação de vulnerabilidade.

O programa “Abem: Rede Solidária do Medicamento” é um projeto solidário da Associação Dignitude, do qual o Município da Chamusca é parceiro social desde 2017, na referenciação dos agregados familiares elegíveis.

Até 31 de dezembro de 2024, foram referenciados 162 beneficiários de 83 famílias, totalizando 20.433 embalagens de medicamentos dispensadas. No final de 2024, 27 pessoas de 16 agregados familiares encontravam-se ativamente abrangidas por este apoio.

A cada beneficiário e respetivos elementos do agregado famíliar é atribuído um cartão Abem, que lhes garante acesso direto aos medicamentos prescritos, sem burocracias e com a dignidade que merecem.

No Concelho da Chamusca, existem atualmente seis farmácias aderentes ao programa, cuja lista pode ser consultada em https://bit.ly/farmaciasabemchamusca.

Município da Chamusca aposta em políticas sociais de proximidade

A adesão a este programa insere-se numa estratégia do Município da Chamusca que pretende garantir que o acesso à saúde e ao bem-estar seja um direito de todos, independentemente da sua condição económica. O apoio às famílias em situação de vulnerabilidade é uma prioridade da autarquia, que tem vindo a desenvolver um conjunto de medidas e parcerias para dar resposta às novas problemáticas sociais.

Ao integrar a Rede Solidária do Medicamento, o Município contribui para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, nomeadamente no que se refere ao acesso universal à saúde e à redução das desigualdades sociais. Esta iniciativa é um exemplo concreto de um projeto inovador e inclusivo, que responde a uma necessidade real e crescente na comunidade.

Segundo os dados mais recentes, um em cada 10 portugueses não consegue comprar os medicamentos de que necessita por falta de recursos financeiros. Portugal continua a ser um dos países da União Europeia onde as desigualdades económicas e sociais se fazem sentir de forma mais expressiva.

Como aceder a este apoio

Para se candidatarem a este apoio social os interessados devem efetuar o pedido de marcação, para atendimento social, junto do Atendimento Integrado + do Município, entidade referenciadora do Programa “abem: Rede Solidária do Medicamento”, através do número 800 100 116 ou 249 769 608.

A Associação Dignitude é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), que resulta de uma parceria entre a Cáritas Portuguesa, a Plataforma Saúde em Diálogo, a Associação Nacional das Farmácias e a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica. O seu principal objetivo é garantir que todos tenham acesso aos medicamentos de que necessitam, promovendo uma sociedade mais justa e solidária.

