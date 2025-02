Desfile de Carnaval transforma ruas de Coruche em cenário de contos de fadas

No próximo dia 27 de fevereiro, as ruas de Coruche transformam-se em cenário de contos de fadas com o desfile de Carnaval “Histórias de Encantar”. Reunindo cerca de 900 crianças de instituições de 1.º Ciclo, pré-escolar, creches municipais, do Ninho dos Corujinhas e do Lar de S. José, o evento prevê uma explosão de cores, alegria e criatividade. A partir das 10 horas, os pequenos, inspirados por personagens como Alice no País das Maravilhas, Ali Babá, Peter Pan, Capuchinho Vermelho, Branca de Neve ou Cinderela, percorrem um trajeto de 500 metros que se inicia na Praça da Liberdade e termina na Praça de Água. Após o desfile, a magia continua no Parque do Sorraia com o espetáculo circense da companhia Dallas. Às 14h30 há novo espetáculo de circo para todas as IPSS do Concelho.

Num cenário de fantasia e imaginação, o Desfile de Carnaval “Histórias de Encantar” promete levar os mais pequenos coruchenses a viver momentos de pura magia e diversão. No dia 27 de fevereiro, as ruas da Vila são invadidas por um mar de cores e personagens que parecem saídas diretamente das páginas dos contos de fadas. A iniciativa, que reúne estabelecimentos de ensino do Concelho, incentiva as crianças a vestirem-se como os seus personagens favoritos – da curiosa Alice no País das Maravilhas ao destemido Peter Pan, passando por Capuchinho Vermelho, Branca de Neve, Cinderela e tantas outras personagens que despertam a imaginação de gerações.

O cortejo tem início marcado para as 10 horas, com a concentração das escolas na emblemática Praça da Liberdade, e segue num percurso de aproximadamente 500 metros, culminando na Praça de Água. Estima-se que cerca de 900 crianças participem, registando um número recorde que reflete o entusiasmo da comunidade e o vigor da tradição carnavalesca na região.

Mas a festa não termina com o desfile. A prolongar o encanto, segue-se, no Parque do Sorraia, a tradicional animação circense com a companhia Dallas, que mais uma vez vem a Coruche para encantar os pequenos foliões com acrobacias e surpresas que só o circo proporciona. Mais tarde, às 14h30, o Parque do Sorraia é palco de nova sessão de circo, especialmente dedicada a todas as IPSS do Concelho, reforçando o compromisso da Câmara Municipal de Coruche com o bem-estar e a cultura para todos.

Vinculado ao tema “Histórias de Encantar”, este Carnaval celebra a criatividade e a imaginação das crianças, mas também resgata a importância de contos que transmitem valores importantes e nos transportam para mundos mágicos. A Câmara Municipal de Coruche convida toda a comunidade a participar e a deixar-se envolver por este dia repleto de alegria e sorrisos que iluminam os caminhos para um futuro melhor, mais encantado.