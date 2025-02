Autárquicas 2025: Definidos candidatos à Câmara Municipal de Almeirim

Depois de Joaquim Catalão (PS), Catarina Salgueiro da Costa (Chega), agora já são conhecidos os candidatos do PSD/CDS e CDU, no caso, as candidatas. Maria Bernardina Queiroz Andrada e Ana Rita Monteiro encabeçam as listas pela direita e esquerda.

Maria Bernardina Andrada, em declarações à agência Lusa, destacou como principal prioridade da sua campanha “as pessoas”, sublinhando que a Câmara Municipal deve proporcionar qualidade de vida aos munícipes e garantir que as obras realizadas sejam acessíveis a todos.

“A minha principal prioridade são as pessoas. A principal missão de uma Câmara Municipal é proporcionar qualidade de vida aos munícipes. Obra, há muita, mas a disponibilidade para as pessoas usufruírem da obra feita é muito pouca, porque as pessoas vivem a fazer contas para chegarem ao fim do mês. E eu, dentro das atribuições legais de uma Câmara Municipal, vou tentar alterar esse panorama”, afirmou.

Apesar da forte tradição do Partido Socialista (PS) no concelho de Almeirim, a candidata acredita que a saída do atual presidente, Pedro Ribeiro, deixará o partido “órfão”.

“O PS tem bastante força, mas, com a saída de Pedro Ribeiro, o Partido Socialista ficará órfão aqui no concelho. E os votos no Partido Socialista têm vindo a diminuir. Acho que há aqui uma oportunidade, se o trabalho for bem feito da nossa parte, somos capazes de ter uma hipótese”, sublinhou.

Licenciada em Gestão de Empresas, Maria Bernardina Andrada exerceu funções na Transtejo e na administração do Porto de Lisboa, além de ter sido secretária-geral da Associação das Mulheres Agricultoras Portuguesas. Foi também eleita para a Assembleia Municipal de Almeirim em 2006, numa candidatura do CDS sem coligações.

Já Ana Rita Monteiro é a candidata à Câmara Municipal de Almeirim pela CDU e Sónia Colaço é a primeira candidata à Assembleia Municipal de Almeirim, depois de ter sido apontada à freguesia de Benfica.

Ana Rita é licenciada em Animação Cultural e Educação Comunitária, desempenhando funções de animadora cultural na ARPICA, em Alpiarça. A jovem de 34 anos tem ainda experiência na assembleia municipal e na vereação.

Sónia Colaço é um dos principais quadros da CDU no concelho e é a primeira candidata à Assembleia Municipal.

As eleições autárquicas estão previstas para decorrer entre setembro e outubro deste ano.

Freguesias por anunciar

Se os cabeças de lista à Câmara estão oficializados, nas juntas, o processo está mais atrasado. Helena Fidalgo vai ser a candidata pelo Partido Socialista e João Castelo será o candidato pelo PSD/CDS à Junta de Freguesia de Almeirim.

Em Fazendas, Joaquim Pereira foi a escolha do Partido Socialista, Ana Bento (PSD/CDS) e Mário Moreira (Chega). A CDU ainda não revelou o nome para a segunda freguesia mais importante do concelho.

Maria Clara Pó pode ser a candidata da coligação PSD/CDS na freguesia de Benfica do Ribatejo, segundo apurou o Jornal O ALMEIRINENSE.

Ana Saldanha Lopes (PS) e Maria Clara Pó (PSD/CDS) são nomes que o ALMEIRINENSE adianta como as mais fortes possibilidades na freguesia até agora liderada por Cândida Lopes. Maria Clara Pó é diretora técnica da Associação de Solidariedade Social de Benfica do Ribatejo. A Junta de Benfica é liderada por Cândida Lopes, eleita pelo PS, e termina, este ano, um ciclo de três mandatos.

Na Raposa, António José Carvalho pelo PS e António Nunes a escolha pelo PSD.