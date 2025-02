Estudantes de Almeirim eleitas para a sessão nacional do Parlamento dos Jovens

Três alunas do Agrupamento de Escolas de Almeirim foram eleitas para a sessão nacional do Parlamento dos Jovens-Básico, que vai decorrer nos dias 12 e 13 de maio, na Assembleia da República, em Lisboa.

As alunas Carlota Simões, Inês Russo e Carolina Franco do 3º ciclo irão representar o círculo eleitoral de Santarém.

Nos últimos meses, os alunos do 3º ciclo e do ensino secundário participantes no Parlamento dos Jovens trabalharam o tema “As Novas Tecnologias: desafios e oportunidades para os jovens”.

Os estudantes apresentaram medidas, debateram com um deputado, fizeram campanha eleitoral, foram às eleições, visitaram o Centro Interpretativo do Parlamento, a Assembleia da República e assistiram a uma sessão do plenário.

Os alunos eleitos na sessão escolar estiveram na sessão distrital em Tomar (básico) e na sessão distrital de Santarém (secundário).