Despiste provoca um ferido em Almeirim

O despiste de uma viatura ligeira de passageiros provocou um ferido ligeiro, na noite desta terça-feira, dia 4 de março, em Almeirim.

Segundo o fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Lezíria do Tejo, o alerta para o acidente foi dado pelas 21h02 e ocorreu no cruzamento da EN144 com a estrada da Beira. A vítima é o único ocupante do veículo, que foi transportado para o Hospital de Santarém.

No local estiveram 13 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim e GNR, apoiados por seis viaturas.