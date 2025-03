Jorge Maia e Paulo Caetano tomam posse

Jorge Maia e Paulo Caetano tomaram posse esta sexta-feira, dia 8 março, nos novos orgãos sociais da Associação de Futebol de Santarém.





Jorge Maia continua como presidente do conselho de arbitragem e Paulo Caetano é vice presidente do conselho fiscal.

Joaquim Martinho foi empossado Presidente da Associação de Futebol de Santarém, esta sexta-feira 7 de março, sucedendo a Francisco Jerónimo, que desde final de 2011 liderava a AF Santarém.

A cerimónia contou com a presença do Diretor da Federação Portuguesa de Futebol, António Oliveira, vários Presidentes das Associações Distritais e Regionais do país, Liga Portugal, Associação Nacional de Treinadores de Futebol, Presidentes de Câmara dos vários municípios do distrito, dirigentes dos Clubes e representantes de entidades civis.



O 31.º presidente da história da AF Santarém falou no Santarém Hotel, que vestiu de gala para acolher tão importante cerimónia. No seu discurso, Joaquim Martinho recordou que nos últimos mandatos sobre a liderança e orientação de Francisco Jerónimo formou-se “verdadeiramente uma equipa coesa que nunca vacilou”, com Francisco Jerónimo, “sempre um capitão dentro e fora do campo. Recebo hoje um enorme legado, uma casa estável e organizada, espero estar a altura da responsabilidade que o cargo exige”, garantiu o Presidente da AF Santarém.