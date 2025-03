Atropela homem em Fazendas de Almeirim e foge sem prestar assistência

Um homem ficou ferido, com gravidade, na sequência de uma atropelamento em cima do passeio na noite deste domingo, dia 16 de março, em Fazendas de Almeirim. O condutor da viatura ligeira de passageiros fugiu do local após o acidente.

Segundo apurou O Almeirinense, a vítima, com cerca de 35 anos, seguia no passeio da rua Dr. Guilherme Nunes Godinho e acabou por ser atropelado por uma viatura ligeira de passageiros. Após o acidente, o condutor colocou-se em fuga, sem prestar assistência à vítima. Para além do atropelamento, a viatura destruiu vários pinos que se encontravam no passeio.

O alerta foi dado cerca das 0h30 e os Bombeiros Voluntários de Almeirim acabaram por socorrer o homem, que sofreu lesões nos membros Inferiores e um traumatismo cranioencefálico. Após estabilizada, a vítima foi transportada para o Hospital de Abrantes, onde se encontra internado.

A GNR já identificou o condutor e passageiros da viatura envolvida no acidente e está a investigar a ocorrência.