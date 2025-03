GNR alerta condutores para o mau tempo durante a condução

A Guarda Nacional Republicana alerta os condutores para redobrarem a atenção e os cuidados na condições face às previsões de mau tempo nas próximas 72 horas.

O IPMA emitiu avisos amarelos e laranja para esta quarta e quinta-feira, dias 19 e 20 de março, devido à chuva e vento forte, devido aos efeitos da depressão Martinho. O período mais crítico será ao final da tarde de hoje, com os ventos a chegar aos 120km/h.

A GNR pede aos condutores que adaptem a condução ao “estado do piso, às condições de visibilidade, ao estado e carga do veículo e à intensidade do trânsito”, acrescentando que devem não arriscar ao encontrar sinalização de estrada submersa pois a “profundidade da água pode ser enganosa”, não colocando assim “o seu veículo e sua vida em risco”.

A Guarda recomenda que aos condutores que: aumente a distância de segurança entre veículos; modere a velocidade; circule com as luzes apropriadas ligadas; verifique se os pneus estão em bom estado de conservação e pressão; certifique-se que o sistema de iluminação e sinalização estão em boas condições de funcionamento; assegure-se do bom funcionamento do sistema de travagem, do limpa para-brisas e do estado de conservação das escovas.

Na EN118, os condutores devem ter atenção para a queda de árvores que se encontram nas bermas.