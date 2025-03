José Manuel Sampaio apresenta o livro “Marés” em Almeirim

O Salão Nobre da Câmara Municipal de Almeirim será palco da apresentação do livro “Marés”, uma obra poética que reflete sobre as marés da vida, a justiça social e o papel da memória no percurso humano, no próximo dia 29 de março, pelas 15h00.

Da autoria de José Manuel Bento Sampaio, este livro é descrito pelo escritor e crítico literário Domingos Lobo como um “livro de percurso, de memórias e afetos” que se insere no movimento neorrealista. Segundo o argumentista e dramaturgo Nuno Duarte, ler “Marés” é conhecer profundamente o seu autor.

Composto por 11 capítulos, a obra aborda temas como o fascínio pelo mar, a passagem do tempo, o envelhecimento ativo, a poesia de abril e até letras para canções. A inquietude do autor perante as desigualdades sociais e a importância da liberdade são fios condutores da obra. O livro também presta homenagem aos poetas populares de Almeirim, destacando figuras que marcaram a cultura local.

A apresentação do livro será uma oportunidade para os amantes da literatura e da poesia descobrirem uma nova obra que desafia a reflexão e convida à valorização da palavra escrita.

​José Manuel Bento Sampaio nasceu em Almeirim, em 1944. Licenciou-se em Medicina e especializou-se em Pediatria, tendo exercido vários cargos de liderança no Hospital Distrital de Torres Novas. Com uma pós-graduação em Medicina Humanitária, foi bolseiro do Conselho da Europa no Hôpital Enfant Malade, em Paris, e representou Portugal no Programa Hope (Administração Hospitalar) na Dinamarca, em 1999. Além disso, foi professor na Escola Superior de Enfermagem de Santarém.

Demonstrando um compromisso com a medicina humanitária, colaborou voluntariamente com a Associação Médica Internacional (AMI), prestando serviços médicos na Guiné-Bissau (2002), Timor-Leste (2003) e Cabo Verde (2005).

Paralelamente à sua carreira médica, José Sampaio dedicou-se à escrita, tendo publicado várias obras, incluindo “Sal da Vida” (2011), “Gritos” (2017) e “Terra Velha” (2022).