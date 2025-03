Centro de Karaté Shotokan de Benfica do Ribatejo conquista pódio no campeonato nacional

Santiago Eduardo, do Centro de Karaté Shotokan de Benfica do Ribatejo, conquistou o terceiro lugar no o Campeonato Nacional de Infantis, Iniciados e Juvenis Fase Regional Centro Sul da Federação Nacional Karaté Portugal, que se realizou no dia 30 de março, em Salvaterra de Magos.

O atleta do clube de Benfica do Ribatejo conquistou o pódio em Kumite Masculino Iniciado -54 Kgs. Nesta competição participaram ainda e com boas prestações Sofia Silva, Margarida Silva, Afonso Marinhas e Rafael Fernandes.

“Obrigado a todos os encarregados de educação pelo apoio e dedicação e obrigado também à equipa técnica da EKSPD ( Sensei Pedro Duarte, Nuno Batista, Beatriz Olhos e João Coimbra) e do CKSArroja ( Sensei Sérgio Pio) pelo apoio dentro do Tatami aos nossos karatecas!”, destaca o clube.