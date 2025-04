Alpiarça celebra 111 anos como concelho com um programa comemorativo diversificado

No próximo dia 2 de abril de 2025, Alpiarça assinala 111 anos de elevação a concelho. Para celebrar esta data, Alpiarça vai ter um programa comemorativo abrangente e inclusivo, com atividades para todas as idades, e que terão lugar no Mercado Municipal de Alpiarça.

Às 00h01, madrugada do dia 2 de abril, será assinalado simbolicamente com uma salva de morteiros, o início das comemorações do dia do Concelho de Alpiarça.

Durante o dia, realizar-se-ão várias iniciativas, culturais, recreativas, solenes e solidárias, de acordo com a seguinte programação:

Pelas 10h00, a abertura da Feira do Livro Infantil, promovida pela Livraria “Aqui há Gato”. Esta iniciativa está integrada nas comemorações do Feriado Municipal e assinala também o Dia Internacional do Livro Infantil e a importância para a leitura desde tenra idade.

Segue-se às 11h00, a “Hora do Conto”, com a participação da contadora de histórias Susana João. Artista e atriz, conhecida pelo seu trabalho no âmbito da narração oral e pela sua experiência em projetos de educação e inclusão social através das artes.

À tarde, a animação prossegue com a abertura do Espaço Infantil, a partir das 14h30. As crianças poderão desfrutar de insufláveis, pinturas faciais, moldagem de balões, pipocas e outras atividades lúdicas, proporcionando momentos de alegria e diversão em família.

Entre as 15h00 e as 19h00, decorre uma ação solidária de Recolha de Sangue, organizada pelo Grupo de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho de Alpiarça, com Unidade Móvel do Instituto Português do Sangue (IPS). Esta é uma iniciativa, que se realiza anualmente nesta data, e que mostra o compromisso do grupo e da comunidade com a solidariedade e a saúde.

O momento solene do dia terá lugar pelas 17h30, com a Cerimónia de Entrega de Medalhas Municipais. Serão atribuídas distinções aos funcionários municipais pelo seu tempo de serviço e dedicação, bem como medalhas de valor e mérito, mérito desportivo e honra, reconhecendo o contributo de cidadãos e entidades para o desenvolvimento da comunidade.

O encerramento das comemorações acontece às 21h30, com o espetáculo musical “Alpiarça Menina e Moça”. O evento contará com a atuação de Custódio Castelo, Rui Tanoeiro, Jorge Fernando e Ana Paula Martins, com momentos que celebrarão a cultura e a identidade do concelho.

O programa das comemorações do Feriado Municipal de Alpiarça é de entrada livre e aberto a toda a comunidade, convidando residentes e visitantes a participar neste dia em que se celebra a história e a identidade do Concelho de Alpiarça.