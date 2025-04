Tenistas de Almeirim conquistam quatro vice campeonatos regionais de veteranos

Os tenistas da Associação 20kms de Almeirim saíram do Campeonato Regional de Veteranos +50 com quatro vice campeonatos. José Rodrigues sagrou-se vice campeão regional em singulares, pares masculinos e pares mistos, Isabel Carvalho em pares femininos e mistos e Sara Pereira em pares femininos.

Nos +50 masculinos, José Rodrigues sagrou-se vice-campeão regional, tendo perdido apenas na final frente a Romeu Boeiro, do CET Leiria, por 6/2 e 6/0. Até à final, o tenista da Associação 20kms bateu o colega de clube, Pedro Alves, por duplo 6/2, José Gomes, do CT Torres Novas e João Pimenta Coelho, do CLAC Entroncamento, por 6/2 e 6/1.

Já Pedro Alves, antes de ceder frente a José Rodrigues, ultrapassou dois desafios exigentes. O tenista da Associação 20kms bateu Rui Miguel Santos, do CT Marinha Grande, por 7/6 (5) e 6/4 e depois ultrapassou Ricardo Maria, do Scalsport, por 3/6, 6/4 e 10-8 no decisivo Super Tie-Break.

Em pares, José Rodrigues ao lado do também atleta de Almeirim, Rui Santos, acabaram por cair na meia final frente a Romeu Boeiro e Paulo Carmo, do CET Leiria, num jogo atípico em que cederam por duplo 7/6, com 7-2 no tie-break do 1º set e 7-1 no 2º parcial.

Já em +50 femininos, Isabel Carvalho esteve perto de provocar surpresa. A tenista de Almeirim cedeu apenas frente à campeã regional, Sónia Marques, do Racket Sports Clube de Leiria, por 6/2, 1/6 e 10-6 no decisivo Super Tie-Break. Antes, tinha vencido Dina Soares, do CT Caldas da Rainha, por 6/0 e 6/1.

Em pares, a dupla de Almeirim sagrou-se vice-campeã regional. Isabel Carvalho e Sara Pereira cederam apenas no jogo do titulo frente a Sónia Marques e Susana Santos, do CET Leiria, por 6/1 e 6/0, depois de terem ultrapassado Ana Miguel e Cristina Rodrigues, do CT Torres Novas, por 6/4 e 6/0.

Nos pares mistos de +50, José Rodrigues e Isabel Carvalho começaram por derrotar Cristina Rodrigues (CT Torres Novas) e Paulo Riachos (CT Golegã), por 6/0 e 6/2 mas depois cederam frente a Susana Santos e Romeu Boeiro, do CET Leiria, por 6/2 e 6/2.

O Campeonato Regional de Veteranos +40, +50 e +60 da Associação de Ténis de Leiria decorreu entre os dias 28 e 31 de março nos court’s de ténis do Clube Ténis Torres Novas e do Clube Ténis da Golegã, atribuindo os títulos regionais de Leiria e Santarém nestes escalões nas variantes de singulares, pares e pares mistos.