Mcdonald’s e Burger King vão abrir em Almeirim

As cadeias internacionais Mcdonalds e Burger King preparam-se para, até final deste ano, abrirem dois espaços em Almeirim.



O jornal O ALMEIRINENSE sabe que as duas marcas já compraram terrenos na zona industrial e estão nesta fase já a aguardar o licenciamento da autarquia para começarem as obras.



O Mcdonalds vai ficar junto ao novo Lidl e o Burger King vai abrir um restaurante perto do Pingo Doce.



O crescimento da freguesia e o expectável aumento de população para os próximos 10 anos, foram os principais argumentos para estes investimentos.