Águas do Ribatejo realiza limpeza de condutas para minimizar turvação na água em Almeirim e Tapada

A localidade da Tapada e algumas ruas da cidade de Almeirim vão sofrer um corte no abastecimento de água, na próxima terça-feira, dia 8 de abril, entre as 9h00 e as 17h00.

Em Almeirim, serão afetadas a rua Dr. Antonio do Carmo Cláudio, rua Álvaro Pina Rodrigues, rua David Costa e Silva, Rua Matias Veríssimo Bento e rua José Chamusca. Na Tapada, o corte no abastecimento vai abranger toda a localidade.

Segundo um comunicado da empresa intermunicipal Águas do Ribatejo, a suspensão do abastecimento de água deve-se a uma “operação de limpeza e higienização das condutas, com o objetivo de minimizar a ocorrência de turvação na água, especialmente após fechos e reaberturas do abastecimento”.

“Existem sedimentos que, ao longo do tempo, se vão depositando nas paredes das condutas e que, devido a alterações na pressão, podem desprender-se e conferir à água uma tonalidade amarelada”, adianta a mesma fonte.

A Águas do Ribatejo assegura ainda que foram realizadas análises à água distribuída na Tapada “por laboratórios externos acreditados para o efeito, que atestam a sua elevada qualidade e segurança”.

“Consideramos necessário e oportuno realizar intervenções de limpeza das condutas com materiais e técnicas apropriados”, reforça a empresa.

A Águas do Ribatejo conclui, afirmando que está ciente “dos inconvenientes que estas intervenções causam, nomeadamente dos constrangimentos e das suspensões no abastecimento”.