Almeirim recebe encontro nacional de enfermeiros

No passado sábado, 29 março, realizou-se no IVV, o 2º Encontro Nacional de núcleos de Enfermeiros de Reabilitação, promovido pela Associação Portuguesa de Enfermeiros de Reabilitação (APER).



O evento contou com 100 participantes, de norte a sul, do litoral ao interior. Neste encontro os Enfermeiros de Reabilitação debateram temas como a Construção de Evidência Clinica e formas de Reorganização dos Cuidados, com o foco no

acesso aos cuidados de Enfermagem de Reabilitação e que cada cidadão independentemente do local onde resida tenha acesso aos cuidados especializados que precisa.



A APER aposta na descentralização das iniciativas para estar mais próxima de todos os enfermeiros de reabilitação e de todos os cidadãos. Mais uma iniciativa de sucesso em parceria com a autarquia, que esta apoiou desde o primeiro momento.