Fazendense e Benfica do Ribatejo vencem para o campeonato

A Associação Desportiva Fazendense e o Benfica do Ribatejo foram as equipas do concelho a vencer para os respetivos campeonatos distritais, já o União de Almeirim e o Paço dos Negros sofreram derrotas.

O Fazendense venceu na deslocação ao terreno do Abrantes e Benfica por 0-1, com o único golo da partida a ser apontados por Carlos Bacalhau. Com este resultado, os charnecos somam 58 pontos e estão na terceira posição da tabela.

Na segunda divisão, destaque para a segunda vitória do Benfica do Ribatejo no campeonato frente ao Rio Maior. Os benfiquistas venceram a partida em casa por 3-1.

O União de Almeirim perdeu por 3-0 na deslocação a Pontével e o Paço dos Negros perdeu por 0-2 na receção ao Benavente.