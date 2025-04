José Manuel Sampaio apresenta “Marés” em Torres Novas

A Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas, vai receber no dia 3 de maio, pelas 15h30, a apresentação do livro de poesia «Marés», da autoria de José Manuel Bento Sampaio.

Editado pela Zaina Editores, a obra «Marés» é composta por 11 capítulos onde são abordados temas como o fascínio pelo mar, a passagem do tempo, o envelhecimento ativo, a poesia de abril e até letras para canções.

José Manuel Bento Sampaio, de 80 anos, é atualmente médico aposentado e foi pediatra nos hospitais Dona Estefânia e no então Hospital Distrital de Torres Novas. No Hospital Rainha Santa Isabel foi chefe do serviço hospitalar de pediatria médica. Foi diretor de serviço, diretor clínico de Torres Novas e Médico Sem Fronteiras com a Assistência Médica Internacional (AMI), na Guiné Bissau, Cabo Verde e Timor Leste.

Pós-graduado em medicina humanista, foi bolseiro do Conselho da Europa, em 1989, e representante de Portugal no programa HOPE, Administração Hospitalar, em 1999 (Dinamarca). Foi ainda professor de Pediatria Médica na Escola Superior de Enfermagem de Santarém, durante 23 anos.

É autor de seis livros, nomeadamente: «O Grito», poesia (1973), apreendido pela polícia política; «Memorial do Hospital Distrital de Torres Novas e do Serviço de Pediatria», prosa (1993); «Sal da Vida», prosa (2011); «Gritos», poesia, Prémio SOPEAM (2017); «Terra Velha», teatro (2022) e «José Afonso e a Revolução dos Cravos», prosa (2024).