Chega à briga e a campanha ainda nem começou

Mário Moreira vai deixar de ser o coordenador concelhio do Chega de Almeirim e tudo porque existem divergências internas graves.



Numa nota publicada nas redes sociais, Mário Moreira disse que apresenta a demissão e deixa de ser o coordenador da concelhia de Almeirim a partir do dia 6 de abril “em virtude de verificar que um conjunto de pessoas oportunistas, com um plano pensado para beneficio próprio e dos amigos, quiseram ocupar lugares, sem apresentarem trabalho e neste momento de eleições, com o consentimento do presidente da distrital.”

O dirigente local do Chega sublinha que “muito mais tinha para dizer, mas somente peço que verifiquem quem são as pessoas que são a cabeça de lista à câmara municipal, e quem faz parte da lista, quem é o cabeça de lista à assembleia municipal e às juntas de freguesia.”