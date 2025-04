Footkart no Santarém Cup 202

O Footkart esteve presente, mais uma vez, no Santarém Cup 2025 e esta edição com seis equipas o que demonstra a envolvência do clube em prol do torneio.



Uma comitiva com perto de 100 pessoas deslocou-se diariamente para Santarém, Ribeira de Santarém ou Vila Chã de Ourique para jogar e/ou apoiar efusivamente os jogadores da equipa almeirinense em cada um dos muitos momentos e jogos que disputaram no torneio.





As músicas, as bandeiras, os fumos, os tambores e as palmas foram uma constante ao longo dos quatro dias do torneio (de 16 a 19 de abril) demonstrando um apoio constante e emotivo a todos. O torneio deste ano foi apadrinhado por Rui Barros, aqui na fotografia com o presidente do Footkart, António Vidigal.





Para memória futura ficam as classificações obtidas, respetivamente, um sexto lugar obtido pelos nossos Sub-13 em futebol 9; um terceiro e um nono lugar obtido pelas duas nossas equipas de Sub-12 em futebol 7; um sétimo lugar obtido pelos nossos Sub-11 em futebol 7; um quarto e sétimo lugar obtido pelas nossas duas equipas de Sub-8 em futebol 5.