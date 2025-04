Gentes de Almeirim entregam mais de 1200 euros aos bombeiros

Como em anos anteriores, no Mercado do mês de abril, as Gentes de Almeirim entregam a receita da venda à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Almeirim.



E este ano, as Gentes entregaram 1250€. ” Obrigado a todos os que se quiseram associar a esta causa”, sublinha a associação.



Telmo Ferreira, comandante dos bombeiros almeirinense, recebeu o cheque.

Um obrigado especial à Manuela Tacão pela confecção dos seus velhoses que vieram adoçar ainda mais este mercado.

Bem hajam.