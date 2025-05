Avaliação externa: Agrupamento Salgueiro Maia passa com distinção

O Agrupamento de Escolas Salgueiro Maia – Fazendas de Almeirim foi sujeito, no início do presente ano letivo, ao 3º ciclo da Avaliação Externa das Escolas, uma atividade da Inspeção-Geral de Educação e Ciência.

O relatório desta avaliação, homologado pela Sra. Inspetora-Geral de Educação e Ciência, Dra. Ariana Cosme, já se encontra publicado aqui.

Numa escala de Insuficiente, Suficiente, Bom, Muito Bom e Excelente, as classificações obtidas por este agrupamento foram: Excelente no domínio da Liderança e Gestão; Excelente no domínio dos Resultados; Muito Bom no domínio da Prestação do Serviço Educativo e Muito Bom no domínio da Autoavaliação, situando-se assim nos cerca de 3% dos agrupamentos nacionais com melhor avaliação de entre as 380 já avaliados neste 3º ciclo, que se iniciou em 2018.

A equipa inspetiva, composta por duas inspetoras da IGEC e dois peritos externos (professores do ensino superior), esteve no agrupamento durante seis dias. Neste período, assistiram à cerimónia de apresentação formal do agrupamento à comunidade pela diretora, observaram aulas de várias disciplinas e entrevistaram membros da comunidade educativa e parceiros.

A diretora do agrupamento, Conceição Pereira, diz que “esta avaliação é motivo de orgulho para toda a comunidade educativa e para o concelho de Almeirim, reafirmando que é um reconhecimento do esforço coletivo do agrupamento, que tem tido como missão oferecer uma educação de qualidade às suas crianças e jovens. Acrescenta que representará certamente também uma motivação extra para o agrupamento continuar a trabalhar com a mesma determinação, buscando sempre a excelência e a melhoria contínuas”. Termina afirmando que “todos somos peças fundamentais para os resultados obtidos. É nesse sentido que, em nome do Agrupamento de Escolas Salgueiro Maia – Fazendas de Almeirim, agradeço a colaboração valiosa de toda a comunidade: pessoal docente e não docente, crianças e jovens, famílias, autarquias e restantes parceiros”.